Зарплаты производственного персонала "Почты России" в 2020 году выросли на 12%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заработные платы производственного персонала "Почты России" увеличились на 12% в 2020 году и еще на 8% за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В 2020 году мы обеспечили рост заработной платы основному производственному персоналу, это не офисные работники - это операторы, сортировщики, почтальоны, водители, электромонтеры, операторы конвейерных лент - на 12%, в первом полугодии 2021 года - еще на 8%. За два года мы подняли зарплату на 20% производственному персоналу. Это значительно выше, чем в среднем по стране, и направили на это 12 млрд рублей в прошлом году и в этом - 4 млрд рублей", - сказал Акимов.

Он также добавил, что компания в этом году приняла решения ликвидировать все ставки ниже МРОТ. "У нас все люди не получали ниже МРОТ, просто они добивали эти выплаты премиальными и другими коммерческими выплатами. Мы ушли от этой практики", - пояснил Акимов, добавив, что все премии и надбавки сохранены.