Лавров сообщил, что Россия и Гвинея-Бисау намерены налаживать обмен бизнес-миссиями

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Гвинея-Бисау планируют обмениваться бизнес-миссиями для развития торгово-инвестиционных связей. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

"Мы говорили о том, как можно более эффективно развивать наше торгово-инвестиционное сотрудничество. Договорились предпринять ряд конкретных шагов, включая поездки предпринимателей из Гвинеи-Бисау в Россию и затем из России в Гвинею-Бисау", - сказал он.

По словам министра, первые наработки уже имеются. "Премьер-министр Гвинеи-Бисау встречался в прошлом году с представителями российского бизнеса, и мы условились, что на основе этих контактов наши бисайские друзья подготовят перечень конкретных вопросов, которые станут темой взаимовыгодных переговоров с прицелом на согласование конкретных проектов", - добавил Лавров.

Он также указал, что речь идет о сотрудничестве в таких сферах, как освоение природных ресурсов, создание инфраструктуры, сельское хозяйство и рыболовство.