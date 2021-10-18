Михельсон считает, что РФ к 2030 году сможет ежегодно производить около 120 млн тонн СПГ

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 18 октября. /ТАСС/. Россия к 2030 году сможет ежегодно производить порядка 120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), из которых "Новатэк" - 66-67 млн тонн. Тем не менее, для новых проектов компании нужна сырьевая база, сказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства".

"России реально к 2030 году рассматривать производство 120 млн тонн", - сказал он. Михельсон отметил, что кроме "Новатэка" производство СПГ к 2030 году нарастят "Роснефть" и "Газпром".

По его словам, "Новатэк" сможет выйти на производство 66-67 млн тонн за счет установки в порту Сабетта еще четырех линий сжижения общей мощностью 26 млн тонн. Стоимость строительства каждой из них в данный момент составляет порядка 400 млрд рублей.

"Под портом без значительных затрат можно разместить четыре линии сжижения, прямо в существующем порту, с минимальным дноуглоблением", - сказал глава "Новатэка".

Михельсон подчеркнул, что в настоящий момент у компании есть промышленные мощности для строительства этих линий, но нет достаточной сырьевой базы.