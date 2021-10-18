В "Новатэке" не верят в появление газового ОПЕК

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 18 октября. / ТАСС/. "Новатэк" считает рациональной идею министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана о кооперации на рынке газа, однако возникновение аналога ОПЕК в газовой отрасли не стоит ждать еще как минимум лет 10. Об этом сказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства".

"Про газовый ОПЕК+ я думаю, что в ближайшие 10 лет можно об этом не говорить. Я считаю, что будет конкуренция и славу богу", - сказал он.