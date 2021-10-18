Кабмин рассматривает варианты повышения порога инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство рассматривает различные варианты повышения порога инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), решения пока нет, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в понедельник.

"Мы рассматриваем в правительстве. Решения еще нет. Но в правительстве это рассматривается для того, чтобы поднять планку формирования ФНБ, сверх которой инвестирование. Но реально это будет уже после 2024 года. Поскольку до 2024 года все средства, запланированные к выделению из ФНБ, должны быть выделены безусловно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос ТАСС о том, какими темпами Минфин намерен повышать порог по инвестированию средств ФНБ до 10% ВВП с нынешних 7%.

Он добавил, что текущие плановые показатели по инвестированию средств фонда будут обеспечены в течение трех лет.

"В течение трех лет все плановые значения по инвестированию средств ФНБ - 2,5 трлн рублей - мы хотим обеспечить в любом случае", - добавил Силуанов.

Ранее президент Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния, за исключением перечня инфраструктурных проектов, утвержденного после 1 октября 2021 года, в объеме, не превышающем 2,5 трлн рублей.

Анализ данного вопроса должен был быть проведен в срок до 15 октября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.