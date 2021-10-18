Завод Claas в Краснодаре планирует начать экспорт продукции в Японию и Китай

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Завод сельскохозяйственной техники Claas ("Клаас") в Краснодаре планирует начать экспорт продукции в Японию и Китай. Также предприятие намерено увеличить поставки в страны Евросоюза, а общий показатель экспорта довести до уровня 20%. Об этом сказал генеральный директор предприятия Ральф Бендиш в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Мы хотим развивать новые рынки. Хотим поставлять наши краснодарские, российские, комбайны в Японию, в Китай", - сказал Бендиш.

В пресс-службе предприятия ТАСС также уточнили, что в Японию экспорт начнется в 2022 году, также тестовая партия из 15 комбайнов направится в Китай. Кроме того, в 2022 году экспорт начнется в Турцию.

Он уточнил, что экспорт в страны Евросоюза также будет "значительно увеличиваться".

"В скором времени, я думаю, что объем экспорта будет на уровне выше 20%, около 20% всей нашей продукции, которую мы сегодня выпускаем. Особенно это касается наших зерноуборочных комбайнов", - отметил генеральный директор.

Концерн CLAAS работает на Кубани с 2003 года, в начале 2019 года сообщалось, что в создание производства в крае всего компания вложила 150 млн евро, завод выпускает до 2,5 тыс. единиц техники в год. В Краснодаре созданы 550 рабочих мест. В настоящий момент завод CLAAS в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру. Предприятие производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и XERION.