СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 18 октября. / ТАСС/. Мощность проекта "Новатэка" по улавливанию CO2 на Ямале составит 5,2 млн тонн в год, он будет работать на базе "Обского ГХК" и "Ямал СПГ", сказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства".

"Общая мощность будет 5,2 млн тонн в год", - сказал он.

По его словам, улавливание и закачка CO2 на "Обском ГХК" составит 5 млн тонн в год, а на "Ямал СПГ" еще 200 тыс. тонн в год.

Михельсон также рассказал, что компания ожидает в этом году увеличение проектной мощности среднетоннажного СПГ-проекта "Криогаз-Высоцк" на 10%. "Хорошо работает, сделали реконструкцию. Мы приняли инвестпроект и увеличим производство на существующих линиях до 800 тыс. тонн, это будет сделано в конце 2023 года - начале 2024 года", - сказал он.

Глава компании добавил, что пока нет решения о строительстве новых линий на этом предприятии, это будет зависеть от спроса. Кроме того, он заметил, что компания отказалась от планов строительства СПГ-терминала в порте Росток в Германии по экономическим причинам.