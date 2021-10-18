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Комитет Думы по соцполитике поддержал проект бюджета ПФР на 2022-2024 годы

Согласно проекту, доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году - 10,591 трлн, в 2024 году - 11,074 трлн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Комитет выступает соисполнителем по документу.

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Законопроект был внесен правительством. Согласно проекту, доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году - 10,591 трлн, в 2024 году - 11,074 трлн рублей. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году - 10,574 трлн, в 2024 году - 11,167 трлн рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 тыс. 401 рублей 10 копеек. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в 2022 году - 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году - 5,9% в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. Расходы на выплату пособий и оказание услуг по погребению умерших пенсионеров - получателей страховой или накопительной пенсии, не работавших на день смерти, определены исходя из ожидаемой общей численности получателей в 2022-2024 годах 1,4 млн человек ежегодно.

В составе доходов запланированы средства, поступающие от НПФ в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 2022 году - 6 млрд рублей, в 2023 году - 6,3 млрд рублей, в 2024 году - 6,6 млрд рублей. Расходы на выплату накопительной пенсии запланированы в 2022 году в объеме 3,8 млрд рублей, в 2023 году - 5,5 млрд рублей, в 2024 году - 7,2 млрд рублей с учетом расходов на доставку, которые составят 2,3 млн рублей, 3,3 млн рублей и 4,3 млн рублей соответственно. Планируемое количество получателей накопительной пенсии в 2022 году составит 155,7 тыс. человек, в 2023 году - 210,6 тыс. человек, в 2024 году - 262,3 тыс. человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2022 году составит 2 тыс. 049,85 рублей, в 2023 году - 2 тыс. 171,68 рублей, в 2024 году - 2 тыс. 293,51 рублей.

В бюджете ПФР также предусмотрены расходы на осуществление срочной пенсионной выплаты в 2022 году в размере 1,2 млрд рублей, в 2023 году - 1,4 млрд рублей, в 2024 году - 1,6 млрд рублей с учетом расходов на доставку, которые составят 1,6 млн рублей, 2 млн рублей и 2,3 млн рублей соответственно. Планируемое количество получателей в 2022 году составит 42,4 тыс. человек, в 2023 году - 46,5 тыс. человек, в 2024 году - 50,7 тыс. человек. Планируемый средний размер срочной пенсионной выплаты в 2022 году составит 2 тыс. 297,53 рублей, в 2023 году - 2 тыс. 499,14 рублей, в 2024 году - 2 тыс. 700,75 рублей.

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