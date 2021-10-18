Михельсон допустил подготовку "Сибура" к IPO минимум до середины 2022 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Сибур" после объединения с активами "Таифа" изучит возможность выхода на IPO, но подготовка процесса может занять время, минимум до середины 2022 года. Об этом журналистам сказал крупнейший акционер "Сибура" Леонид Михельсон (30,6%).

"Управленчески договорились: давайте годовой отчет все сдадим, сядем, посмотрим, чем мы управляем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, началась ли подготовка объединенной компании к IPO.

"Сели готовиться к IPO, мы сели и смотрим как нам хорошо объединиться, это займет времени как минимум где-то до второго квартала", - добавил он.

"Сибур" и "Таиф" закрыли сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий в начале октября. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Общая стоимость объединенной компании, согласно расчетам ТАСС, может составлять почти $27 млрд (или около 2 трлн рублей).

Доли акционеров в новой объединенной компании распределяются следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.