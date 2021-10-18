Эксперты: новые правила электрификации многоэтажек повысят надежность энергоснабжения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Обновленные правила техприсоединения строящихся многоквартирных домов к электросети, по которым энергетики теперь будут тянуть кабель непосредственно до новостроек, позитивно скажутся на сроках строительства и повысят качество энергоснабжения собственников жилья. Об этом ТАСС сообщили эксперты на строительном рынке.

В конце августа вступило в силу постановление о совершенствовании правил технологического присоединения объектов комплексной застройки к электросетям. Теперь энергетики будут протягивать кабель к распределительному щиту, а не до земельного участка, на котором ведется строительство, как было ранее. Вероятнее всего, задача по электрификации и эксплуатации сетей многоквартирных домов ляжет на плечи электросетевого холдинга "Россети" - лидера по протяженности сетей низкого и среднего напряжения в России. По мнению кабмина, нововведение позволит сделать процедуру техприсоединения менее затратной для застройщика и в конечном итоге привести к снижению стоимости жилья.

Меньше барьеров - быстрее ввод

Сами девелоперы осторожны в оценках по части удешевления квадратных метров из-за обновления правил электроснабжения комплексной жилой застройки. Но главный директор по строительству группы компаний "Кортрос" Николай Складнев считает, что новый подход ускорит процесс получения разрешений на прокладку сетевой инфраструктуры, что может повлиять на сроки строительства.

"При подобном подходе подключение по технологическому присоединению станет значительно удобнее и облегчит застройщикам процесс получения разрешения, при этом на сколько сократятся сроки, сказать пока сложно. В целом процедура подключения нового дома к электричеству постоянно упрощается", - сказал он.

Эксперт Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов уверен, что оптимизация сроков застройки создаст условия для снижения стоимости жилья в будущем, в том числе за счет увеличения темпов ввода новых домов.

"Предложение позволяет ускорить темпы строительства и тем самым сократить срок ввода объекта в эксплуатацию. С этой точки зрения, чем меньше застройщик "замораживает" свои или кредитные средства в проекте, тем меньше он за это платит. От сокращения сроков реализации, можно ожидать появление более существенных возможностей у застройщика по снижению стоимости квадратного метра жилья", - уточнил Выломов.

Качество и надежность

Группа "Россети" (работает в 81 регионе РФ, управляет сетевыми компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.) отмечает, что новые правила подключения новостроек к электросетям, прежде всего, повысят качество электроснабжения собственников жилья. За счет формирования единого центра ответственности будет решена проблема необслуживаемых сетей, которые часто становятся причиной высоких потерь и аварийности, могут приводить к росту задолженности.

"С принятием постановления решается проблема фрагментации сетевого комплекса, усугубляющаяся из-за ухода застройщика и оставления фактически бесхозяйных сетей либо создания в пределах комплексной застройки неквалифицированных территориальных сетевых организаций", - подчеркнули в "Россетях".

Для достижения целей

Упрощение процедур в строительстве - один из важных шагов в достижении целей национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривающего увеличение объемов жилищного строительства к 2030 году до 120 млн кв. метров жилья и ежегодное улучшение жилищных условий 5 млн семей. Общий объем инвестиций в реализацию нацпроекта превысит 1 трлн рублей.

В этом году Минстрой РФ планирует ввести в эксплуатацию 85,5 млн кв. м жилья. Для увеличения темпов жилищного строительства в России актуализируются ГОСТы, СНиПы и другие обязательные требования в этой сфере. В России эта работа ведется уже второй год. В 2020 году перечень обязательных требований для застройщиков снизился с 10 тыс. до примерно 7 тыс., в этом году это количество планируется уменьшить еще более чем вдвое. Одновременно с этим фонд стандартов в сфере строительства в России постоянно обновляется и к настоящему времени является один из самых молодых среди всех отраслей экономики.

В Росстандарте сообщили ТАСС, что в рамках совершенствования процедур национальной стандартизации, в том числе в области строительства, в 2021 году за счет сокращения административных процедур средний срок разработки национального стандарта снизился до 9,2 месяца. Ранее это занимало 11 месяцев. Кроме того, благодаря вовлечению профессионального сообщества в публичное обсуждение инициатив качество национальных стандартов повысилось, добавили там.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев, выступая на Иннопроме-2021, заявил, что от эффективно работающих документов по стандартизации в строительстве зависит внедрение технологий информационного регулирования в строительстве, оптимизация разрешительных процедур, сокращение обязательных требований и внедрение передовых строительных материалов и технологий.