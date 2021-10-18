Проектная документация моста через Лену в Якутии поступит на экспертизу до конца года

ТАСС, 18 октября. Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Лену в Якутии находится на финальном этапе. На экспертизу ее направят до конца 2021 года, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации "О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации всего моста. Мы надеемся, что все-таки до конца года она уже поступит в федеральную госэкспертизу. Что касается подготовительных работ по строительству моста, они идут по тому графику, который у нас был определен и утвержден уже с нашими концессионерами. Сейчас уже идут работы подготовительные", - сказал Николаев.

Как сообщалось ранее, общая стоимость объекта составит 68,46 млрд рублей, из них 51,1% - средства федерального капитального гранта, и 48,9% - за счет средств регионального капитального гранта и внебюджетных средств.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.