Путин поручил подумать над улучшением страхования сельхозпроизводителей в случае ЧС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать меры, которые помогли бы улучшить страхование сельскохозяйственных производителей, в том числе в случае гибели урожая из-за природных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Подготовить при участии правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это относится в том числе к постоянному субсидированию 80% страховой премии, начисленной представителям малого бизнеса при страховании имущественных интересов, связанных с риском утраты урожая сельскохозяйственных культур, включая многолетние насаждения, в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Поручение дано правительству РФ. Оно должно быть выполнено в срок до 10 ноября 2021 года.

В сентябре, во время Восточного экономического форума, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе погиб урожай на более чем 50 тыс. га сельхозземель в результате первой волны паводка. Он также затронул вопрос страховых выплат сельхозпроизводителям и жителям Приамурья, пострадавшим от подтоплений. По словам губернатора, "эта тема, к сожалению, звучит очень красиво, но по факту не работает", так как "страховые компании делают все возможное, чтобы при наступлении страхового случая эти средства не выплачивать". Орлов отмечал, что власти региона "готовы в эту тему включиться, проанализировать и дать предложения".