Путин поручил рассмотреть увеличение кешбэка туристам за поездки в ДФО до 40 тыс. рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в списке поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшейся 3 сентября.

Также поручается рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли и предоставления федеральных субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением инвесторам, реализующим на Дальнем Востоке проекты по строительству гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров, кредитов по льготным ставкам.

Доложить по исполнению поручения необходимо до 1 ноября.