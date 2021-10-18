{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мишустин: шок в экономике после пандемии в целом преодолен, Россия находится в этом тренде

Премьер-министр заявил, что глобальная экономика вернулась к росту

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Шок, который испытала мировая экономика от пандемии, в целом преодолен, Россия находится в этом тренде. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолен. Глобальная экономика вернулась к росту, и сегодня мы можем продолжить обсуждение всех актуальных вопросов так же открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета", - сказал Мишустин, открывая заседание.

"Россия находится в тренде мировых позитивных изменений, рост у нас также восстановился. Хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента", - добавил глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Энергетический кризис в Европе
ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой
Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит на встрече в ноябре геополитический аспект повышения цен на газ
Читать полностью