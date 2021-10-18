Мишустин: объем экономики России превысил докризисный уровень

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Объем российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

"По оценке министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля", - сказал Мишустин.

"Безработица, напротив, быстро снижается", - подчеркнул он.

Прямые иностранные инвестиции в РФ за первое полугодие составили около 11 млрд долларов - Мишустин.

Товарооборот РФ с другими странами вырос почти на 40% в январе - августе 2021 года - Мишустин.