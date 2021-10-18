Пензенская область сохранит объемы экспорта зерна на уровне 600 тыс. тонн в 2021 году

ПЕНЗА, 18 октября. /ТАСС/. Пензенская область планирует сохранить в 2021 году объем экспорта зерна на уровне 600 тыс. тонн, несмотря на снижение объемов урожая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона в понедельник.

"Планируется, что в 2021 году в экспортном направлении будет отгружено зерна на уровне прошлого года. В 2020 году отгрузка зерна в экспортном направлении составила порядка 600 тыс. тонн", - отметили в ведомстве.

За девять месяцев 2021 года экспорт зерна из региона составил 420 тыс. тонн. На внутреннее потребление в Пензенской области пойдет около 60-70% собранного зерна, пояснили в министерстве.

В 2021 году в регионе прогнозируется урожай зерновых в объеме 2,8 млн тонн, тогда как в 2020 году было собрано 3,3 млн тонн зерновых. Снижение урожая связано с засушливой погодой в летние месяцы.

Как пояснили ТАСС в Минсельхозе Пензенской области, доля погибших посевов по региону не превышает 1% посевных площадей.

"Определенный недобор по валовому сбору в Пензенской области имеется. Оценивая его с учетом средних пятилетних показателей по сбору урожая, он составляет менее 5%", - добавили в пресс-службе.