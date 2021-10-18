МЭР назвало ESG и тарифное регулирование приоритетами в диалоге с зарубежными инвесторами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вопросы реализации донастройки таможенно-тарифной политики, зеленого финансирования и энергоперехода выходят на первый план в диалоге российских властей с иностранными инвесторами, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Важно отметить, что качественно изменился характер диалога. Если лет 7-10 назад это были вопросы, касающиеся налоговой политики, того, как работать в России, то сейчас качество совсем иное - на первый план выходят вопросы, связанные с регистрацией прав собственности, с реализацией повестки зеленого финансирования, энергоперехода, донастройки нашей таможенно-тарифной политики с точки зрения ввоза комплектующих и экспорта из России готовой продукции", - рассказал Решетников.

Он отметил, что привлечение иностранных инвестиций является одним из факторов перезапуска инвестиционного цикла в РФ. Министр подчеркнул, что за время пандемии ни один инвестиционный проект не был приостановлен, все проекты реализуются, большинство из них - по графику.

"Очень важно, что все решения, которые мы отрабатываем, делаются во взаимодействии с иностранным бизнесом, в целом улучшают инвестиционный климат в нашей стране, делают его более понятным, прозрачным, и за счет этого мы движемся вперед", - добавил Решетников.