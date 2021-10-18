Крупнейший производитель шампанского в Дагестане увеличит площади виноградников на 700 га

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Дербентский завод игристых вин (ДЗИВ) планирует увеличить площади собственных виноградников с 2,3 тыс. га до 3 тыс. га в 2022 году. Первые посадки новых виноградников начнутся в феврале, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор предприятия Магомед Садулаев.

"Мы выиграли тендер на 100 га, подготовительные работы уже ведутся, в феврале будем сажать виноград. Кроме того, будем еще участвовать в конкурсе на 600 га, планируем следующей осенью делать посадки. Сейчас у нас 2,3 тыс. га, мы хотим довести площади до 3 тыс. га", - сказал Садулаев.

По его словам, на новых площадях планируется посадить виноград сортов шардоне, алиготе, каберне-совиньон.

Ранее в Минсельхозпроде Дагестана ТАСС сообщали, что стратегией развития виноградарства и виноделия республики на период до 2035 года предусмотрено создание благоприятных условий для доведения производства основных видов виноградарско-винодельческой продукции к 2035 году до следующих объемов: общая площадь виноградников к 2035 году составит более 35 тыс. га, прирост в 2035 году по отношению к 2020 году составит 35,6%. По состоянию на начало 2021 года площадь виноградников в республике составляла 26,5 тыс. га

Дербентский завод игристых вин основан в конце XIX века, в настоящее время является одним из крупнейших в РФ производителей шампанского. Предприятие выпускает натуральные вина из сортов винограда шардоне, алиготе, каберне-совиньон и других. По данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2017 году предприятие одним из первых в России получило лицензию на производство вин с защищенным наименованием места происхождения.