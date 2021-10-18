Россельхознадзор обнаружил нарушения в кормах из Германии и Великобритании

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил незарегистрированные ГМ-компоненты в кормах для грызунов и сельскохозяйственных животных предприятий Германии и Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор при лабораторном мониторинге импортной кормовой продукции, поступающей в Россию, продолжает выявлять незарегистрированные ГМ-компоненты. Так, ГМО было обнаружено в кормах для крыс/мышей немецкой компании Ssniff Spezialdiaten Gmbh и в кормах для травоядных пастбищных животных британского предприятия Special Diets Servises", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в очередной раз были нарушены требования России и ЕАЭС об обязательной регистрации кормовой продукции, полученной из генно-инженерно-модифицированных организмов, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим Россельхознадзор ограничивает поставки продукции с указанных предприятий и направляет в адрес ветеринарных служб Германии и Великобритании письма о необходимости провести расследования, установить причины произошедшего, а также принять исчерпывающие меры для исключения подобных ситуаций в дальнейшем.

"Россельхознадзор крайне обеспокоен тем, что нарушения при поставках кормовой продукции из Европы приобрели систематический характер, и в очередной раз напоминает участникам ВЭД о необходимости регистрации ГМ-продукции, предназначенной для ввоза в Россию", - заключили в российском ведомстве.