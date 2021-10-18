Минэнерго США ожидает роста добычи сланцевой нефти в ноябре до 8,22 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рост добычи сланцевой нефти в США в ноябре по отношению к октябрю составит 77 тыс. баррелей - до 8,219 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в октябре оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,142 млн б/с против оценки в 8,135 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в пяти из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в ноябре должно вырасти на 62 тыс. баррелей - до 4,89 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 8 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации, до 602 тыс. б/с. В формации Аппалачи ожидается рост добычи на 1 тыс. баррелей, до 119 тыс. б/с, в формации Игл-Форд - также на 1 тыс. баррелей, до 1,08 млн б/с, а в Баккеновской формации - на 6 тыс. баррелей, до 1,14 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими октябрьскими данными ожидается лишь в одном нефтеносном районе - в формации Анадарко добыча в ноябре может упасть на 1 тыс. баррелей, до 362 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 34 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 г. на 60 тыс. баррелей, до 11,02 млн баррелей. При этом прогноз на 2022 г. повышен на 10 тыс. баррелей - до 11,73 млн б/с.