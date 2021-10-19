Премьер Латвии заявил, что стране для введения локдауна придется заимствовать допсредства

РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Латвия для введения локдауна должна будет заимствовать дополнительные средства, чтобы стимулировать закрытые сектора экономики. Об этом в понедельник заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш после заседания Совета по кризисному управлению.

"Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится", - сказал он журналистам.

По словам главы правительства, у Латвии уже есть опыт решения таких вопросов, а это значит, что все предыдущие механизмы будут вновь задействованы. Конкретное финансирование, которое потребуется для этого, еще не обсуждалось. Подсчеты ожидаются со стороны министерств финансов и экономики.

Ранее в понедельник на заседании Совета по кризисному управлению было принято решение ввести в Латвии жесткий локдаун на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20:00 до 05:00 (совпадает с мск). Данное решение еще предстоит утвердить правительству.

Как сообщил в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний республики, Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом. Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных - на 56%, тяжелых пациентов - на 62,8%.