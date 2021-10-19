Россия может передать Никарагуа технологию производства вакцины от коронавируса

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Россия не исключает передачу Никарагуа технологии производства одной из вакцин против коронавируса. Об этом в понедельник сообщил российско-никарагуанского симпозиума "Мир после пандемии" директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин.

"Мы собираемся продемонстрировать и представить начало <...> передачи технологии одной из российских вакцин против COVID-19", - приводит его слова местное правительственное сетевое издание El 19 Digital. По данным издания, в симпозиуме "Мир после пандемии" принимают участие около 200 ученых, преподавателей и студентов университетов, специализирующихся на медицине, биоанализе и фармацевтике.

В прошлом году никарагуанские власти заявляли, что заинтересованы в организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории в рамках сотрудничества с РФ в области фармацевтики. В 2019 году совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило в Никарагуа производство вакцин для профилактики гриппа. Оно является единственным биотехнологическим предприятием в Центральной Америке, построенным в соответствии с требованиями международных стандартов производства и контроля качества лекарственных средств.