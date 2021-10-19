Глава Минфина США заявила о необходимости дальнейшего повышения потолка госдолга страны

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американские законодатели должны одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга США или приостановить действие данного лимита. Об этом говорится в письме министра финансов Джанет Йеллен, которое было направлено в понедельник ряду влиятельных членов обеих палат Конгресса.

Йеллен отметила, что одобренное на прошлой неделе повышение лимита заимствований на $480 млрд "дает глубокую уверенность в том, что Минфин США сможет продолжить финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года". Вместе с тем, по ее словам, это лишь "временная передышка". Как подчеркнула Йеллен, ее ведомству придется "принять определенные чрезвычайные меры" до 3 декабря.

По словам Йеллен, необходимо, чтобы Конгресс США "применял меры для повышения потолка госдолга или приостановки его действия, чтобы была долгосрочная уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства".

Президент США Джо Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн. До этого соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по лимиту заимствований, США могли бы столкнуться с угрозой дефолта.

В конце сентября Палата представителей одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря.

Как заявляла ранее Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга.