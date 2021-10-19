Объем вложений России в госбумаги США в августе остался почти на уровне июля

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в августе почти не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $4,004 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.

В июле указанный показатель оценивался в $4,006 млрд. Доля долгосрочных облигаций в августе составила $203 млн. На долю краткосрочных облигаций пришлось $3,8 млрд. В июле первый показатель оценивался в $305 млн, а второй - в $3,7 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. В апреле объем вложений вновь был увеличен до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в августе осталась Япония - почти $1,32 трлн. Второе место с $1,05 трлн занял Китай.