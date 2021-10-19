Число рабочих на строительстве ледовой арены в Новосибирске увеличили на треть

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Число рабочих, занятых в строительстве ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею, увеличили почти на треть, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона - многофункциональной ледовой арены занято более 650 человек", - говорится в сообщении.

Новосибирские власти ранее сообщали об отставании от графиков строительства арены. Причиной назывались последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, и удорожание строительных материалов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в августе поручил ликвидировать отставание. Министр строительства региона Иван Шмидт отмечал, что в целом необходимо привлечь до 1,2 тыс. человек для работы на стройплощадке.

По информации министерства строительства области, во вторник строители приступили к обустройству кровли основной арены спорткомплекса. На малых аренах такая работа ведется с прошлой недели. Кроме того, планируется завезти стеклопакеты для установки витражей на основной и малых аренах. В них будет использовано специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Всего предстоит обустроить более 11 тыс. кв. м витражей.

Также в здании арены подрядчик продолжает заливку полов, устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтаж металлических конструкций фасада основной арены. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. Завершается асфальтирование дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории арены с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой арене, которая строится в городе. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день. Общий объем финансирования объектов составляет 22,5 млрд рублей.