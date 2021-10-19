Число DDoS-атак на российские компании с начала года выросло в 2,5 раза

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"Основными целями злоумышленников стали финорганизации, госсектор, а также сфера онлайн-торговли. Число DDoS-атак на дата-центры и гейминг, которые год назад были в фокусе внимания хакеров, сократилось", - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество атак пришлось на Москву, их доля за отчетный период составила 60% от общего числа инцидентов, доли остальных регионов не превышают 7%.

В компании добавили, что в отчетный период количество DDoS-атак на банки выросло в 3,5 раза, при этом почти 90% из них произошли в сентябре. Число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли выросло на 20% за три квартала 2021 года. Также в два раза увеличилось число DDoS-атак на госсектор в августе и сентябре в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

"С каждым годом мощность и сложность DDoS-атак увеличивается. Это происходит за счет активного использования хакерами более масштабных ботнетов. Они состоят из множества устройств, для взлома которых используются все новые и новые уязвимости", - приводятся в сообщении слова руководителя направления Anti-DDoS и WAF платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании "Ростелеком-Солар" Тимура Ибрагимова.

По его словам, в частности в сентябре злоумышленники организовали крупнейшую DDoS-атаку с помощью ботнета Meris, предположительный масштаб которого составляет 200 тыс. устройств. "Такие атаки направлены уже на хорошо защищенные организации и компании, ресурсы которых может вывести из строя только очень мощный DDoS. Например, это могут быть банки, крупные промышленные или энергетические предприятия и т.п.", - добавил он.