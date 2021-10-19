Володин предложил финансировать регионы исходя из уровня бюджетной обеспеченности граждан

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в ходе работы на проектом бюджета на 2022-2024 годы оказывать финансовую помощь регионам, исходя из критерия бюджетной обеспеченности гражданина, который проживает в регионе. Об этом он заявил в ходе обсуждения в Госдуме отчета об исполнении бюджета за 2020 год.

"Мы говорили о том, что давайте, в конце концов, те регионы, которые имеют доходную часть хорошую, регионы-доноры, поставим в отдельную группу выстраивания отношений в рамках межбюджетного процесса, чтобы они и дальше развивались, чтобы они могли реализовывать проекты. Но у нас есть те регионы, у которых средств недостаточно, регионы-реципиенты. И их также, правильно было бы распределить на группы, которым нужна большая помощь, другим - меньшая. Это все должно быть прозрачно. Критерий один: бюджетная обеспеченность гражданина, который проживает в регионе. Давайте так перед собой задачу ставить", - сказал он.

"И хорошо бы, чтобы сегодня уже, говоря о прошлом, 2020-м, посмотрели, что сделали в этой части, и как у нас изменилась ситуация в разрешение регионов. Потому что денег хватает только на софинансирование национальных проектов. А свои проекты? А ремонты школ, больниц, садиков? Зачастую средств не хватает, новые строим, а те, которые надо отремонтировать, денег нет. Поэтому коллеги, давайте к такому содержательному разговору подготовимся. У нас с вами достаточно времени, как сегодня, так и в будущем, учитывая, что будем обсуждать бюджет на будущий год", - добавил Володин.

Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову с призывом провести встречи со всеми фракциями накануне обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы в Госдуме.

"И, Антон Германович, учитывая, что мы все равно сегодня постоянно будем возвращаться к вопросу рассмотрения бюджета на следующий год, просьба всех фракций, перед рассмотрением бюджета в первом чтении, к вам, встретиться с депутатами всех фракций без исключения. Давайте мы до первого чтения такой разговор проведем. У нас были обязательства министерства финансов, правительства, которые мы обсуждали и с председателем правительства. Они касаются межбюджетных отношений, бюджетной обеспеченности", - указал председатель Госдумы.