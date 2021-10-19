Росстат хочет усовершенствовать методику оценки финансового положения россиян

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Росстат намерен усовершенствовать методологию исследований финансового положения россиян и детализировать данные по ряду аспектов. Соответствующая конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы размещена статслужбой на портале госзакупок.

Сумма лота составляет 3,52 млн рублей, датой выполнения работ по контракту обозначено 14 декабря 2021 года.

По результатам выполнения работы Росстат рассчитывает получить единую модель выборки, которую можно будет применять для различных типов исследований. Служба также намерена внедрить в работе лонгитюдный подход, предполагающий проведение исследований с охватом целевой выборки на продолжительной основе, что позволит получать более детализированную картину динамики по каждой из анализируемых групп. Кроме того, Росстат хочет отдельно сфокусироваться на ряде групп, которые по разным причинам на текущий момент были слабо освещены в публикациях службы. В частности, речь идет о категориях "старшее поколение" и "семьи с детьми", следует из материалов документации.

Статслужба также заинтересована в выработке рекомендаций по способам измерения доходов на основании наличия активов. "В рамках работ по данной задаче исполнителю необходимо формализовать понятие "актив" с точки зрения доходов, включая финансовые и нефинансовые активы, включая разработку алгоритмов расчета данных показателей", - говорится в материалах.

Еще одним нововведением может стать учет государственных нематериальных мер социальной поддержки населения при оценке уровня дохода. Разработка системы учета стоимости "социальных трансфертов в натуральной форме" и проведение ее экспериментальных расчетов заложены в техническое задание исполнителю проекта.