В АТОР назвали летний турсезон 2021 года в России удачным

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Летний туристический сезон 2021 года в России прошел достаточно хорошо и удачно, хотя введенные из-за пандемии коронавируса ограничения несколько снизили турпоток, сообщила во вторник журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Подводя итоги, что у нас было с летним сезоном: летний сезон, можно говорить, достаточно хороший, удачный. Туристическая индустрия приспособилась к стабильной неопределенности, в которой мы сейчас живем", - сказала она.

Ломидзе отметила, что "к некоторым условиям оказалось трудно приспособиться, но наши туристы могут ко всему приспособиться". "Краснодарский край был хитом, лидером продаж, он бронировался с марта заранее, июнь показал феноменальные результаты, но ограничения, которые ввели, они смазали конец сезона и продолжают смазывать осенний и зимний сезоны", - добавила Ломидзе.

По данным АТОР, Краснодарский край за девять месяцев 2021 года посетили 14,5 млн российских туристов, Подмосковье - 10,2 млн, Крым - 8,3 млн, Санкт-Петербург - 3 млн, Татарстан - 2,7 млн, Иркутскую область - 1,1 млн, Екатеринбург - 1 млн. Москву за шесть месяцев 2021 года посетили 13 млн туристов, республику Алтай - 1,1 млн. В Калининграде за восемь месяцев побывали 1,3 млн россиян, в Ставропольском крае - 0,8 млн.