Эксперты: "Газпром" может нарастить поставки газа Европе после одобрения Nord Stream 2

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Завершение процедур по подготовке "Северного потока - 2" к началу поставок газа в сочетании с отказом "Газпрома" увеличить бронирование мощностей по другим маршрутам посылает Европе сигнал о том, что "Газпром" может увеличить экспорт газа лишь при условии одобрения газопровода со стороны ЕС. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой группы Wood Mackenzie.

Накануне оператор проекта "Северный поток - 2" сообщил, что процедура заполнения техническим газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" завершена, она готова к началу поставок. Кроме того, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе, а также забронировал лишь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.

"Завершение процедур по запуску газа по "Северному потоку - 2" в сочетании с отсутствием значительного бронирования мощностей на других маршрутах, похоже, посылает мощный сигнал Европе - "Газпром" может быть готов поставлять больше газа, но при условии, что "Северный поток - 2" получит зеленый свет", - считает старший аналитик Wood Mackenzie по европейскому рынку газа Екатерина Филиппенко, слова которой приводятся в отчете.

Окончание сезона закачки газа в ПХГ РФ к началу ноября потенциально позволит увеличить объемы поставок топлива из России в Европу, отмечает Wood Mackenzie.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1000 за 1 тыс. куб. м и почти достигли $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывное увеличение спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в сезоне прошлого года.