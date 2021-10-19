Россельхознадзор выявил случаи ввоза зараженного табачного сырья из Китая

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен случаями выявления мухи-горбатки в табачном сырье, поступившем из Китая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, 19 октября в видеоформате прошли переговоры Россельхознадзора с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (ГТУ КНР).

"Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с выявлениями в табачном сырье, поступающем в Российскую Федерацию из КНР, карантинного для ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). С начала 2021 года Служба зафиксировала четыре случая ввоза зараженной продукции. Российское ведомство направило китайским коллегам нотификации об этих фактах", - отмечается в сообщении.

Вредные организмы были обнаружены в феромонных ловушках, размещенных внутри контейнеров, в которых поступили грузы. Выявленные карантинные объекты представляли собой взрослые особи. Служба сообщила, что ввоз в Россию продукции растительного происхождения, зараженной многоядной мухой-горбаткой, не допускается в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. Россельхознадзор попросил ГТУ КНР принять меры реагирования для недопущения в дальнейшем подобных нарушений и проинформировать о результатах этой работы российское ведомство.

"Представители Главного таможенного управления Китая пообещали провести тщательную проверку предприятий, отправляющих табачное сырье в Россию. В ходе нее будут оценены условия хранения продукции, температура на складах, способы фумигации товаров и выполнение организациями требований к транспортировке и погрузке табака. Результаты такого анализа будут направлены российской стороне", - заключили в Россельхознадзоре.