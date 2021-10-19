МЭР разработало новые правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ разработало проект обновленных правил заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Подготовленный документ направлен на рассмотрение к правительство РФ, сообщили ТАСС в министерстве.

В документ, в частности, заложена возможность включения в соглашения условий пересмотра, связанных с изменением курса рубля и ключевой ставки ЦБ РФ. "В числе обстоятельств, по которым соглашения могут пересматриваться, - значительное (более чем на 20%) снижение курса рубля по отношению к доллару или евро по сравнению с курсом, действовавшим на дату заключения соглашения, и значительный (более чем на 3%) рост ключевой ставки и (или) процентной ставки рефинансирования, установленных Банком России", - пояснили в МЭР.

Министерство также разработало критерии, при соответствии которым сопровождением СЗПК на всех этапах в статусе уполномоченных организаций смогут заниматься банки и госкорпорация ВЭБ.РФ. Претендовать на статус уполномоченной организации смогут банки, имеющие опыт банковского сопровождения контрактов, уставный капитал не менее 3 млрд рублей, кредитный рейтинг на уровне не ниже А-(RU) по классификации рейтингового агентства АКРА или "Эксперт РА". Организация также не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в ее отношении не должна быть введена процедура банкротства, ее деятельность не должна быть приостановлена.

На текущий момент около 47 организаций соответствуют этим критериям, пояснили в МЭР.

Комментируя ситуацию с выполнением плана правительства по подписанию СЗПК, в министерстве сообщили, что к настоящему времени с начала года заключено 12 СЗПК с общим объемом инвестиций более 300 млрд рублей. При этом на рассмотрении ведомства находятся 75 заявлений на 1,6 трлн рублей. "KPI по заключению СЗПК в 2021 году установлен на уровне не менее 130 СЗПК, из которых 100 федеральных и 30 региональных. С учетом изложенного полагаем, что KPI по заключению в 2021 году федеральных СЗПК будет исполнен", - отметили в МЭР.

Кроме того, в министерстве добавили, что пересмотру подвергся и механизм государственной информационной системы (ГИС) "Капиталовложения", необходимый для заключения СЗПК в электронной форме. "Сейчас идет переосмысление концепции ГИС в связи с изменением законодательства, появлением нового порядка заключения соглашений о защите капиталовложений. Планируем создать ГИС в 2022 году", - добавили в МЭР.

О СЗПК

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля 2020 года подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).