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"Победа" до конца года начнет летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Лоукостер будет летать из Внуково

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" до конца этого года начнет полеты из Внуково на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом журналистам сообщил официальный представитель перевозчика.

"В течение недели "Победа" начнет продавать билеты в Египет. Летать начнем до конца года из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - отметил он.

Авиасообщение с курортами Египта, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета "Когалымавиа" на Синае, было возобновлено летом этого года. Постепенно авиасообщение расширялось (увеличивалось максимальное количество рейсов, расширялся список авиакомпаний, который могут совершать рейсы между городами). На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией решил, что с 9 ноября снимаются все ограничения на полеты в курортные города Египта, в том числе штаб посчитал возможным возобновить чартерные полеты.

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