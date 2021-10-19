Наибольший рост турпотока в 2021 г. отмечен в Дагестане, Тюменской и Мурманской областях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Самый большой прирост по количеству туристов в текущем году отмечен в Дагестане, Тюменской и Мурманской областях. Такую оценку в ходе пресс-конференции высказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директора национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Есть три региона, которые показали наибольшую динамику роста и вызвали наибольший интерес у россиян при том, что не обладают таким же большим номерным фондом и не способны выйти в лидеры туристских направлений с точки зрения емкости. По нашим данным, это Северный Кавказ, в лидерах которого Дагестан, Тюменская область и Мурманская область", - сказал он.

По словам Уманского, в этом году десятка топовых направлений останется без изменений по сравнению с прошлым годом. "Первое место - Краснодарский край, потом Московская область, следом Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская область, Екатеринбург, Алтай, Ставропольский край и Калининград. Десятка без изменений, и наверное предпосылок к изменению в настоящий момент у нее никаких нет просто по причине емкости этих территорий. Те регионы, которые обладают наибольшей гостиничной емкостью, выходят в лидеры по сравнению с другими регионами", - пояснил он.