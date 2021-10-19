Производство свинины на Ставрополье за девять месяцев 2021 года выросло на 2,5%

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Сельхозорганизации Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года увеличили производство мяса свинины на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"С начала года в хозяйствах региона произведено 45,7 тыс. тонн свинины, тогда как в прошлом году за этот же период объемы производства составляли 44,5 тыс. тонн. При этом численность поголовья свиней практически не изменилась: их общее количество на территории Ставрополья составляет 388 тыс. голов", - приводит пресс-служба слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана.

Он уточнил, что свиноводством в крае занимаются 14 сельхозорганизаций, у которых с начала года родились 458 тыс. поросят, что на 7,5 тыс. голов больше прошлогодних показателей.

Помощь в развитии животноводческих предприятий в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" оказывает региональный Минсельхоз. Благодаря господдержке аграрии могут компенсировать от 15 до 80% затрат на содержание одной маточной головы.