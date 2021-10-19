В Москве объем госзакупок с типовой документацией превысил 409 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объем госзакупок с применением типовой документации в Москве с начала года превысил 409 млрд рублей, в городе применяется 350 комплектов типовых документов по разным направлениям. Об этом сообщили во вторник в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок: утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в городе госзаказчики используют 350 комплектов типовой документации. С начала года общий объем закупок с использованием документации превысил 409 млрд рублей. До конца 2021 года планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и довести объем "стандартизированных" закупок до 76% от осуществляемых в Москве регулярных закупок", - сказал заместитель Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 2021 году Москва утвердила 40 типовых комплектов закупочной документации и 23 технических задания с характеристиками для описания предметов закупки, включенных в федеральный каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В октябре было утверждено семь новых комплектов, куда входят закупки по поставке текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения, дезинфицирующих средств медицинского назначения, товаров для благоустройства территории, осветительных приборов и комплектующих к ним, шпал, а также по оказанию услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов и т. д.

"В 2020 году по этим семи предметам закупок было осуществлено 974 закупки на общую сумму 1,87 млрд рублей. Использование городскими заказчиками при проведении закупок типовой документации позволяет экономить примерно 10% бюджетных средств. Растет также конкуренция в закупках", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.