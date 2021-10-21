Киргизия может столкнуться с дефицитом бензина и дизтоплива

БИШКЕК, 21 октября. /ТАСС/. Киргизия в случае продолжения попыток со стороны государства регулировать цены на бензин и дизельное топливо в ближайшее время может столкнуться с их дефицитом. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ассоциации нефтетрейдеров республики.

"Дальнейшее сдерживание цен на ГСМ приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, на ситуацию на рынке ГСМ страны повлияло плановое закрытие на профилактические работы в России Омского и Орского нефтеперерабатывающих заводов, которые занимаются поставками в республику нефтепродуктов. После этого произошел "резкий рост отпускных цен": за месяц они увеличились примерно на $100 за тонну.

Попытки властей республики на этом фоне установить пределы максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо привели к тому, что на территории Киргизии из-за нерентабельности уже законсервировали свою деятельность около 40 АЗС. "На сегодняшний день в Кыргызстане себестоимость октябрьской поставки ГСМ выше на 8,9 сома (около $0,1) за литр, чем розничная цена", - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим нефтетрейдеры предлагают ввести в Киргизии с 1 ноября до 31 декабря нынешнего года временное "снижение ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо" и временное "освобождение поставок бензина и дизельного топлива от НДС". А также проводить "поэтапный рост розничных цен" на нефтепродукты на АЗС. В противном случае "продолжится остановка деятельности АЗС во всех областях республики из-за убыточности бизнеса".

В настоящее время стоимость бензина Аи-92 на автозаправках республики составляет около 60 сомов ($0,7) за литр.