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ВЭБ.РФ за девять месяцев поддержал проекты на 710 млрд рублей

ВЭБ.РФ за 9 месяцев поддержал проекты на 710 млрд рублей - корпорация.

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Россия
В реорганизацию участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Москве вложат 30 млрд рублей
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