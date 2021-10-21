Хуснуллин сообщил, что инфраструктурные кредиты одобрены еще для восьми регионов

ТАСС, 21 октября. Правительственная комиссия по региональному развитию в четверг одобрила заявки восьми регионов России на получение инфраструктурных кредитов общей суммой 25 млрд рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

14 октября сообщалось о том, что число регионов, которые уже получили одобрение своих заявок на инфраструктурные кредиты, возросло до 69, объем средств, которые они получат на возвратной основе - 420 млрд рублей.

"Сегодня одобрили инфраструктурные бюджетные кредиты восьми регионам в объеме более 25 млрд рублей. В ближайшее время весь лимит в 500 млрд рублей будет распределен. Благодаря нашей программе, регионы получат возможности для реализации проектов социально-экономического роста", - сказано в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Заявки на получение кредитов подали 83 региона. Планировалось, что они будут рассмотрены до 20 октября.

Одобренные заявки

Так, в Республике Дагестан средства инфраструктурного кредита позволят обеспечить водоснабжение городов Махачкала-Каспийск, в Кабардино-Балкарии средства будут направлены на создание первой очереди Баксанского группового водопровода - в перспективе этот проект обеспечит около 160 тыс. человек питьевой водой. Псковская область получит деньги на кольцевой магистральный водопровод, Удмуртия - на строительство нового аэропорта в Ижевске с международным пунктом пропуска и строительство дороги.

В Марий Эл проведут благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры, что поможет ввести до 500 тыс. кв. м жилья, 12 дошкольных образовательных учреждений, четыре школы, больницу и стадион, а также построить пассажирский терминал в аэропорту Йошкар-Олы.

В Крыму реконструируют электроподстанцию для комплексного освоения территории в Евпатории, введут ЖК, туристическо-рекреационный комплекс, детский сад. Предполагается благоустроить набережную озера Мойнаки и прилегающую территорию, а также 10 тыс. кв. м квартир передать нуждающимся гражданам и еще 20 тыс. кв. м квартир продать по социальной цене муниципалитету и республике.

Ивановская область получит деньги на инженерную инфраструктуру для "Больших Ивановских мануфактур" с созданием кампуса для пяти вузов с технопарком и образовательным центром на 200 тыс. студентов. Также деньги направят на инженерную и дорожную инфраструктуру для размещения резидентов ОЭЗ "Иваново", ТОР "Наволоки" и размещения промышленного предприятия в деревне Иневеж.

В дополнение к ранее одобренной заявке Кемеровской области выделят средства на инженерные сети и автодороги для центрального района Кемерово, где планируется построить жилье для 50 тыс. жителей, пять школ, 12 детских садов. Также средства будут направлены на инфраструктуру для ОЭЗ "Кузбасс".