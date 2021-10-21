Кабмин обсудит выделение средств на пособия в связи с ухудшением эпидситуации

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит на заседании в пятницу выделение средств на обеспечение выплаты пособий по обязательному социальному страхованию в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности с учетом ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, средства планируется выделить в нынешнем году Минфину России из резервного фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта Фонду социального страхования.

"Проект распоряжения направлен на обеспечение Фондом социального страхования выплат пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе кабмина.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.