Товарооборот через таможню на Дальнем Востоке вышел на доковидный уровень

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Объем товаров, которые проходят через Дальневосточную таможню, вышел на доковидный уровень, а по некоторым позициям превысил его. Об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"Товаров достаточно много, мы, по сути, вышли на доковидный уровень и где-то даже его по отдельным позициям превышаем. Требуется срочным образом реконструкция наших пунктов пропуска, создание новых складов временного хранения. <…> Мы вынуждены изменять графики работы наших пунктов пропуска совместно с другими контролирующими органами, увеличивать время этой работы", - сказал Ладыгин, отметив, что число сотрудников не увеличилось.

Начальник управления сообщил, что Росгранстрой завершил установку вагончиков, которые сохраняют тепло и позволяют комфортно разместиться представителям контролирующих органов в Краскино. "Они весовое хозяйство поставили, <…> с электричеством разобрались, наконец. Потому что там были пожары, масса неприятностей с электроподачей, естественно прерывалось все. Кроме того, ведется проектирование, и мы надеемся, что по планам, в 2023-2024 годы будут построены новые пункты пропуска, это и Краскино, это и Пограничный, которые решат вопросы пропускной способности", - добавил Ладыгин.

Он уточнил, что таможня прилагает все усилия для того, чтобы грузы, в том числе живой краб, который дальневосточные предприятия экспортируют в Китай, не задерживались на границе.

Ранее на строительство, реконструкцию и техническое переоснащение пунктов пропуска на Дальнем Востоке было выделено более 10 млрд рублей. Работы планируется провести до 2024 года включительно. Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что ситуация на пунктах пропуска на Дальнем Востоке, которые нуждаются в реконструкции, негативно влияет на международные экономические связи и реализацию инвестиционных проектов.