Global Times: маршрут в Арктике позволит снизить напряженность на энергетическом рынке

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Совместные усилия Китая и РФ по развитию транспортного маршрута через Арктику позволят снизить напряженность на международном рынке энергоносителей. Такую точку зрения выразили в пятницу обозреватели китайской газеты Global Times .

"Все более важным становится вопрос: как лучше и эффективнее обеспечить транспортировку энергоносителей, а также их освоение в регионе на фоне осложнений в области энергетических поставок в различных частях мира, - пишут авторы издания. - Полярный Шелковый путь в последнее время вновь привлек внимание. <...> Соответствующие проекты благодаря совместным усилиям КНР и России, как ожидается, позволят снизить напряженность в энергетике".

Газета ссылается на мнение китайских экспертов, которые считают, что увеличение товаропотока через Арктику позволит существенно сократить длительность морских перевозок из Китая в РФ, однако из-за сложных погодных условий на Северном полюсе "заметных результатов от деятельности в данном направлении в краткосрочной перспективе вряд ли следует ожидать".

"Полярный Шелковый путь - относительно новая концепция, которая предоставляет выбор международным логистическим компаниям, особенно после беспрецедентного хаоса в Суэцком канале", - отметил глава Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй.

По словам китайских специалистов, несмотря на "огромные торгово-экономические возможности", связанные с развитием арктического пути, существуют и объективные трудности. "В отличие от традиционных маршрутов, он имеет сезонный характер: оптимальный период для перевозок в Арктике - с июля по сентябрь", - приводит издание мнение независимого обозревателя КНР У Минхуа. В то же время, как считает эксперт, в связи с таянием ледников на полюсах это "окно" со временем может увеличиться.

"Стандартный путь из Азии в Европу проходит через Малаккский пролив и Суэцкий канал - это большой крюк. Водный маршрут из Шанхая в Мурманск через Арктику позволит сократить время транспортировки почти вдвое - это примерно на 15 суток меньше, к тому же можно сократить расход топлива на 20%" - считает У Минхуа.