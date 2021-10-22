В Минсельхозе рассказали о принимаемых мерах для стабилизации цен на мясную продукцию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Животноводческие и мясоперерабатывающие российские предприятия работают в условиях повышения издержек, поэтому правительство РФ предприняло ряд мер для стабилизации цен на мясную продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительно повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости", - отметили в министерстве.

Там напомнили, что для стабилизации ценовой ситуации на рынке мяса и мясной продукции правительство РФ приняло комплекс мер. Так, в текущем году была введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей - сои и соевого шрота. Помимо этого, животноводам доступны льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

Кроме того, в 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. С 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.

21 октября газета "Известия" написала, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября. По данным издания, производители объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и рядом других причин.