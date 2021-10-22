Ремонт соединяющей Ингушетию и Чечню дороги планируется завершить в 2023 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Завершение капитального ремонта дороги между двумя селами Зязиков-Юрт (Ингушетия) и Горагорск (Чечня) планируется в декабре 2023 года. Начальная стоимость третьего этапа работ составляет 134,8 млн рублей, говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зязиков-Юрт-Гарагорск" 1-16 км (третий этап)". Начальная (максимальная) цена контракта 134,8 млн руб.", - говорится в сообщении.

Начало работ запланировано на 1 января 2022 года, окончание всех работ по контракту - на 31 декабря 2023 года. В 2022 году на ремонт планируется направить более 24 млн рублей, а в 2023 г. - более 110 млн рублей.

Специалисты проведут земляные работы, установят дорожную одежду, защитный слой, а также построят малые искусственные сооружения, в том числе водоотводы, дренажи и водобойные колодцы.

Эта дорога расположена между двумя селами Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии и Горагорск Надтеречного района Чечни. Дорога соединяет две республики.