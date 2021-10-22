Московский НПЗ может стать площадкой для пилотирования производства топливного водорода

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) может стать площадкой для пилотирования промышленных технологий производства топливного водорода. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Столичные предприятия активно внедряют в производство "зеленые" технологии, а также ведут собственные разработки в этой области, в том числе в области "зеленых" источников топлива. Так, Московский НПЗ может стать площадкой для пилотирования промышленных технологий производства топливного водорода", - сказал Прохоров.

Он добавил, что государственный научный центр "НАМИ", который также расположен в Москве, ведет разработку модификации автомобиля Aurus, работающего на водороде. В будущем экологичный автомобиль планируется запустить в серийное производство.

Производство и использование водорода обсудили генеральный директор "Газпром - промышленные инновации" Михаил Никулин и директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова в рамках дискуссии на площадке проекта "Моспром" в Центре современного искусства "Винзавод".

"Серый водород производят из метана методом паровой конверсии. Так делается на нефтеперерабатывающих заводах и химических производствах сегодня. <…> Потом появился голубой водород. Есть еще бирюзовый водород, он производится прямым разложением газа на углерод и водород. Этот вид становится уже более экологичным", - сказал Никулин.

Он добавил, что помимо прочего есть зеленый водород, который производится путем электролиза воды, то есть из самого экологически чистого соединения. Зеленый водород - это то, к чему человечество в конечном итоге хочет прийти, производя водород из воды с применением чистой энергии.

По словам специалиста, на МНПЗ производится около 100 тыс. тонн водорода. Он задействован в процессе очистки топливных компонентов - бензин, дизель, керосин. Переход от серого водорода к зеленому приведет к экологизации производств и их обновлению.

Применение водорода

Никулин добавил, что можно использовать водород не только на самом заводе. Его можно применять в транспортной промышленности, но пока что это зарождающаяся отрасль. А также его могут применять в создании минеральных удобрений.

"Мы можем прийти к полноценному использованию водородного транспорта эволюционно, когда будет создана вся необходимая инфраструктура. Не будет резкого перехода. За водородом будущее", - подчеркнула Белова.

Из зала к спикерам обратилась слушательница с вопросом о том, есть ли возможность на МНПЗ получать из серого другие виды водорода. "На самом деле это не только теоретически возможно, но и мы попытаемся это в ближайшее время реализовать на практике. Ближайший шаг - переход к голубому водороду, но стоит подумать, куда деть CO2. Это интересная тема про СО2 в строительных материалах", - ответил Никулин.

Он подчеркнул, что относительно бирюзового водорода технологии находятся пока на стадии исследования и ранних пилотов. "Сама идея - концептуально правильная, но технологии пока не готовы. В Москве такая история гипотетически возможна, и мы к ней постепенно идем", - сказал специалист.

Генеральный директор "Газпром - промышленные инновации" считает Москву первым регионом, где может появиться водородный транспорт. По его прогнозам, это может произойти в ближайшие три-четыре года.

"В мире водородная станция стоит примерно $1 млн, приблизительно столько же стоит и сам водоробус. Но нужна поддержка государства", - отметила Белова, отвечая на вопрос из зала. Она рассказала также, что в Китае делают водородные самокаты, которые стоят 50 тыс. рублей.