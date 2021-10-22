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Энергетический кризис в Европе

Украина пообещала помочь Молдавии в вопросах поставок газа

Как отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, страна хочет развивать торговые отношения с республикой

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Украина готова предоставить Молдавии помощь в вопросах газоснабжения. Об этом в пятницу заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

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"Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдавией в трудные для нее времена не подвергается сомнению", - сказал украинский министр.

Как отметил Кулеба, Украина хочет развивать торговые отношения с Молдавией. Он также сообщил, что в ноябре в Кишиневе будет проведено заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии.

Теги
УкраинаМолдавияЭнергетический кризис в Европе
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