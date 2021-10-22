Мордовия сможет обеспечить 90% рынка оптоволокна при переходе на полный цикл производства

ТАСС, 22 октября. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что после перехода мордовских производителей оптоволокна на полный цикл производства республика сможет закрыть 90% потребности внутреннего рынка страны, сообщается в пятницу на сайте правительства России.

По информации Чернышенко, 76% российского рынка оптического волокна занято иностранными производителями.

"Нам необходимо применять отечественные материалы - это вопрос импортозамещения, о котором нам говорит президент. Как раз переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребность рынка", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

По данным ведомства, мордовское предприятие АО "Оптоволоконные системы" - первое и единственное в России серийное производство телекоммуникационного оптического волокна. На предприятии запланировали переход на технологию полного цикла - то есть отказ от зарубежного сырья в пользу отечественного. Это позволит в дальнейшем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны.

"Доступ к интернету - это одна из 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством. И выход на полный цикл производства оптоволокна - ключевой фронтир для региона. Мы прекрасно знаем важность этого материала в IT-сфере и сейчас, когда перед нами стоят глобальные задачи по цифровой трансформации, его производство в стране - ключевой этап на пути реализации этих планов", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

По словам главы Мордовии Артема Здунова, для республики стратегически важно развивать оптиковолоконный кластер и налаживать полный цикл производства, отказавшись от зарубежных преформ. "Организовав производство в Саранске, мы сможем увеличить объемы производимой продукции, занять мощности завода на 100%, не завися при этом от иностранных поставщиков", - отметил Здунов. Он уточнил, что сейчас ведутся переговоры о налаживании партнерских отношений с ведущими операторами связи.

В 2015 году в Саранске состоялось официальное открытие завода АО "Оптиковолоконные системы", акционерами которого являются "Роснано", Газпромбанк и правительство Мордовии. Как сообщается на сайте предприятия, это первый и единственный в России завод по производству оптического волокна.