Россия намерена накопить рекордный объем газа в хранилищах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Газпром" продолжает закачку в подземные хранилища газа (ПХГ) для восполнения отобранных объемов газа в сезон 2020-2021 годов и создания исторически рекордного оперативного резерва - 72,638 млрд куб. м газа, говорится в сообщении холдинга. С учетом запасов на территории Белоруссии и Армении резерв составит 73,824 млрд куб. м.

"Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень - 847,9 млн куб. м", - отмечается в сообщении. С учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.

"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи - обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ "Газпром", как и прежде, выполняет контрактные обязательства", - указывается в сообщении.

"Газпром" полностью завершил ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа на объектах добычи. До конца текущего года также планируется ввести в эксплуатацию новые дожимные мощности на Бованенковском и Ямбургском месторождениях.

"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", - отметили в "Газпроме".

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что закачка газа в российские ПХГ будет завершена к 1 ноября.