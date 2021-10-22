"Газпром" и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода "Союз Восток"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Газпром" и правительство Монголии на совещании 22 октября согласовали схему прохождения трассы газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", говорится в сообщении холдинга.

"Участники совещания согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке ТЭО", - отмечается в сообщении.

Правительство Монголии также уже приняло ряд мер государственной поддержки реализации проекта газопровода. В частности, речь идет о квотах для привлечения иностранной рабочей силы компанией специального назначения "Газопровод "Союз Восток", возможности использования нормативной базы России и "Газпрома" при проектировании и строительстве.

Кроме того, правительством Монголии принято принципиальное решение о резервировании земельных участков под размещение объектов газопровода, сообщили в "Газпроме".

"Газпром" и правительство Монголии 5 декабря 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза.

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" (ТЭО) включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО готовит компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток".