Правительство поручило Минпромторгу проработать вопрос о локализации бортовых устройств

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минпромторгу за полгода разработать предложения по использованию российских комплектующих в бортовых устройствах системы взимания платы с большегрузов разрешенной массой свыше 12 тонн в рамках действия системы "Платон" с целью определения маршрута движения и расчета платы за проезд.

Устройства работают на базе системы спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

"В шестимесячный срок представить доклад в правительство РФ с предложениями по переходу на использование отечественных технических устройств с учетом сроков внесения данных о них в реестр российской радиоэлектронной продукции и применения электронной компонентной базы российского производства в конструкции технических устройств", - отмечается в распоряжении.

Министерству совместно с производителями также поручено в шестимесячный срок проработать вопрос об обеспечении производства локализованных устройств с 1 января 2023 года в объеме не менее 1,490 млн единиц. При этом у устройства должен быть пятилетний гарантийный срок, а его стоимость не должна превышать 120% стоимости устройства с трехлетним сроком службы.

Минтрансу по согласованию с Минфином РФ поручено предусмотреть соответствующие объемы финансирования.

Согласно распоряжению, начиная с 2021 года оператор системы взимания платы "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные системы" обязан начиная с 2021 года обеспечить производство не более 2,3 млн бортовых устройств. Производство может осуществляться как за счет собственных средств, так и с привлечением инвестора. При этом устройства будут предоставляться владельцам транспортных средств на безвозмездной основе.